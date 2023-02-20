Врачи съехались без предупреждения: специалисты ночуют в доме Волочковой, спасая балерину от беды

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о приезде «уникального врача» Евгении Филясовой из Нальчика «для подмоги с суставом». Специалист 36 часов ехала на поезде и эти дни живет у нее дома.

Волочкова рассказала, что познакомилась со специалистом 8 лет назад, когда получила травму плеча. Балерина считает Филясову «великим человеком» и «признанным врачом».

При этом Волочкова не звонила врачу, она приехала сама спасать балерину. «Сказали, что ты сидишь спокойно, не едешь не спасаешь свою Настю», - призналась Филясова.

Волочкова пригрозила врачу: «Пока ты не восстановишь мои суставы, я не отпущу». Она даже выделила ей «королевский» номер в доме.

«Верьте, что Евгения Борисовна меня восстановит», - сказала Волочкова, адресуя эти слова подписчикам.

«Теперь мои ноги в твоих руках», - обратилась она ко врачу.

Ранее сообщалось, что из-за сильных болей она направилась к доктору балерины Майи Плесецкой.