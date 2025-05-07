Пермякова заверила, что избавилась от брылей и второго подбородка без операции

Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова опровергла появившиеся в Сети слухи о том, что она легла под нож пластического хирурга ради подтянутого лица и моложавой внешности. В личном блоге 53-летняя актриса заверила, что брыли и второй подбородок исчезли благодаря правильному питанию и здоровому образу жизни.

«Я хочу прояснить ситуацию: я не делала липосакцию, я не прибегала к методам коррекции фигуры или пластическим операциям. Все, что сейчас со мной происходит, это результат планомерного труда», - заверила Пермякова.

По ее словам, секретом стройности является физическая активность, правильное, здоровое питание и помощь специалистов. Кроме того, Светлана призналась, что худеет с помощью препарата для лечения диабета.

Ранее пластический хирург показал в личном микроблоге, как изменилось лицо Светланы Пермяковой после преображения. Он заверил, что подтянул ей кожу в области век. По словам хирурга, со временем Пермякова станет еще красивее.

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