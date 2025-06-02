«Я увидела столько боли в твоих глазах»: Виктория Боня обратилась к Агате Муцениеце, борющейся за сына

Агата Муцениеце переживает непростой период — ей пришлось смириться с разлукой с сыном, который решил жить с отцом. В эфире шоу «Злые языки» на RuTube Виктория Боня публично поддержала актрису, позвонив ей: «Я увидела столько боли в твоих глазах».

Помимо того, что Агата Муцениеце страдает от недостатка общения с 12-летним Тимофеем, ее регулярно критикуют в Сети. Виктория Боня возмутилась таким отношением к матери ребенка и решила публично поддержать артистку. Телеведущая начала с вопроса: «У тебя сейчас все хорошо?» Звезда сериала «Закрытая школа» была приятно удивлена такому жесту.

«Да, все супер, все хорошо. В целом с ребенком мы общаемся, все нормально. Спасибо большое, неожиданно. Слова поддержки всегда помогают», — ответила Агата Муцениеце.

Виктория Боня призналась, что прониклась, увидев на свежих кадрах боль в глазах актрисы. Ей сразу же захотелось связаться с Агатой Муцениеце.

«Я увидела столько боли в твоих глазах, мне захотелось тебе позвонить и сказать: наши дети всегда будут нашими детьми, мы всегда останемся их мамами», — высказалась Виктория Боня.

Модель также выразила готовность при необходимости в любой момент помочь артистке.

«Если тебе больно, если нужна поддержка, если хочешь поговорить, то можешь записать номер моего телефона. Камнями кидать и плевать в наш адрес могут все, потому что им самим больно, и они этой грязью еще делятся с тобой», — заявила телеведущая.

Напомним, согласно решению суда, сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного должен жить с матерью. Однако, по словам актрисы, Тимофей отказался к ней возвращаться, и они не виделись с августа 2024 года. Звезда «Закрытой школы» также утверждала, что мальчик избегает общения с ней, и она считает бывшего мужа причастным к этому.

Ранее телеведущая Алена Водонаева «обрушилась» на жену Павла Прилучного за видео с сыном от Агаты Муцениеце: «Когда мальчик не общается с родной матерью, публиковать такое — верх безмозглого цинизма».