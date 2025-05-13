«Верх безмозглого цинизма»: Водонаева резко обрушилась на Брутян за видео с сыном Прилучного

Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофей более шести месяцев не видится с мамой. 12-летний Тимофей проводит время с отцом и его молодой супругой Зепюр Брутян. Недавно семья отправилась на отдых в Таиланд. Кадры из путешествия вызвали негодование у Алены Водонаевой. Телеведущая считает, что жена звезды «Мажора» ведет себя цинично.

Зепюр показала кадры, на которых идет за руку с пасынком, демонстрируя идиллию в отношениях. Алена пришла в негодование от поступка актрисы в разгар судов между Прилучным и его экс-супругой.

По словам Водонаевой, в Сети имеют право обсуждать видео Брутян, поскольку актриса сама показала его широкой аудитории.

Звезда также добавила, что готова поверить в счастливый брак Зепюр и Павла, но «показуха обесценивает все». Алена не понимает, зачем публиковать такие кадры в разгар судов и трудной ситуации в семье.

«Когда идут адовые суды, а мальчик не общается с родной матерью, публиковать такое — верх безмозглого цинизма и отсутствие милосердия», - написала бывшая участница «Дома-2» в своем Telegram-канале.

Водонаева назвала «неуместным, тупым и колхозным» желание новой жены лезть в предыдущие отношения мужа.

В комментариях подписчики поддержали знаменитость. Они выразили жалость и сострадание по отношению к Агате Муцениеце и выразили недоумение, почему Прилучный позволяет такое.

Напомним, звезда «Закрытой школы» все еще верит в возобновление общения с сыном Тимофеем.