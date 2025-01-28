«Я увидела кошмар своего детства»: Лариса Лужина вспомнила блокаду Ленинграда в Донецке

Лариса Лужина — родом из Ленинграда, ей было всего два года, когда случилась блокада. Актрисе вместе с мамой удалось пройти ужасные испытания и справиться с ними. Звезда советского кинематографа несмотря на то, что была маленькая, все же отрывками запомнила страшные события того времени.

Родные Лужиной — мама, папа, бабушка, старшая сестра — жили вместе с ней в квартире на Нарвском проспекте. Актриса запомнила звук метронома, оповещающий об авианалетах и обстрелах, как ревела серена, и они с сестрой прятались под кроватью. Эти звуке до сих пор снятся звезде…

«Сначала умерла от истощения моя сестра, потом — папа. Он был в ополчении в районе форта „Красная горка“ и батареи „Серая лошадь“, это недалеко от Кронштадта. Там его ранило», — приводит слова Лужиной Kp.ru.

Отцу звезды сделали перевязку и отпустили домой на долечивание, но мужчина умер от ран и истощения. Бабушку артистки убило осколком на улице, и она осталась с мамой вдвоем. Семья получала 120 граммов хлеба в день.

Когда Ларисе Лужиной было четыре года, их с мамой эвакуировали по «Дороге жизни» в Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, а после снятия блокады они вернулись в Ленинград.

Актриса сравнила блокаду Ленинграда с событиями в Луганске и Донецке в 2015 году. Разрушенные бомбежкой дома напомнили ей разрушенные здания в Ленинграде. Лужина никогда бы не думала, что подобное может повториться.

«Когда в 2015 году я побывала в Луганске и в Донецке, я словно увидела кошмар из своего детства», - заявила она.

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