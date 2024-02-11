«Я увидел в ней мать своих детей»: Влад Топалов рассказал о знакомстве с Региной Тодоренко

Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко считаются одной из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Они поженились в 2019 году и растят двоих сыновей. В интервью доктору Василию Шурову на его YouTube-канале певец рассказал об истории знакомства с женой и поделился другими подробностями своей личной жизни.

Влад Топалов и Регина Тодоренко познакомились на репетиции спектакля «Заложи жену в ломбард». Интересно, что в постановке они играли мужа и жену. Как утверждает артист, он сразу разглядел в партнерше идеальную для себя женщину.

«Когда мы на репетиции в первый раз поцеловались, я ее так поцеловал, чтобы она поняла всю глубину моих эмоций и чувств. Она это поняла и дальше уже был просто вопрос времени, когда я ее добьюсь», — поделился Влад Топалов.

По признанию певца, Регина Тодоренко была неприступная, ее было сложно добиться. Однако Влад Топалов был уверен, что она — та самая.

«Я увидел в ней мать своих детей», — признался артист.

Напомним, до этого Влад Топалов был женат на дочери бизнесмена Ксении Данилиной. Пара развелась после двух лет брака. По словам певца, они оба поняли, что не готовы к созданию семьи и поторопились.

«Нам казалось, что надо иметь семью. Пора. И оба на вот это ложное чувство повелись», — заключил артист.

Встреча с Региной Тодоренко изменила жизнь Влада Топалова. Певец признался, что телеведущая сделала из него совсем другого человека, и он понял, что созрел для создания семьи.

Ранее мы писали о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе с детьми отправились в отпуск на Мальдивы.