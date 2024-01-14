Регина Тодоренко и Влад Топалов уехали из России

Телеведущая Регина Тодоренко отправилась на Мальдивы со своим мужем, певцом Владом Топаловым и детьми. Об этом она рассказала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Регина выложила ролик из самолета, в котором она и Влад пытаются уговорить младшего ребенка поспать.

«Полетели!.. В перелете скучно с двумя детками никогда не бывает», — подписала ролик телеведущая.

Затем Тодоренко показала несколько снимков с пляжа и из гостиницы на Мальдивах. Она назвала остров маленьким раем" для своей семьи.

Регина вышла замуж за Влада Топалова в 2018 году. В этом же году у супругов родился сын Михаил. В марте 2022 года Тодоренко объявила о второй беременности, а в июле появился на свет второй сын пары Мирослав.

Ранее телеведущая решила сделать странный комплимент Анне Седоковой.