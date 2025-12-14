«Я уступила все кошкам. Сплю на кухне»: как жила страдавшая алкоголизмом экс-жена Ефремова Ксения Качалина

24 ноября скончалась бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина, которая перед смертью была одинока и страдала от алкоголизма. В одном из последних интервью программе «Ты не поверишь!» на НТВ актриса, которая жила в условиях антисанитарии, ни на что не жаловалась и признавалась, что чувствует себя отлично.

Ксения Качалина развелась с Михаилом Ефремовым в 2004 году, и через несколько лет перестала сниматься в кино. Карьера артистки разрушилась, она пристрастилась к алкоголю и запрещенным веществам, а ее бывший муж оформил единоличную опеку над их общей дочерью. В последнее время актриса бедствовала, жила отшельницей и редко выходила на улицу, а в ее квартире в центре Москвы царила антисанитария. Но экс-супруга Михаила Ефремова не жаловалась на условия жизни и здоровье.

«С каждым днем все лучше и лучше. Просто пышу здоровьем», - заявляла Ксения Качалина.

Звезда фильма «Над темной водой» всячески пыталась демонстрировать, что, несмотря на внешний хаос, в ее жизни все сложилось: показывала маникюр и новую прическу. Двухкомнатная квартира Ксении Качалиной требовала ремонта, но артистку это не заботило. Единственной отрадой в жизни одинокой актрисы стали кошки, которых она подбирала на улице. Животным артистка уступила даже свою ванну: «Это джакузи, но здесь живут кошки».

На вопрос журналиста, где же тогда она моется, Ксения Качалина ответила: «Я уступила все кошкам. Сплю на кухне».

Некогда успешная актриса жила в условиях антисанитарии и не обращала внимания на бардак и горы мусора в квартире.

«А почему у Вас все вещи просто свалены в кучу, почему их нельзя в шкафы разложить?» - поинтересовался корреспондент.

Реакция Ксении Качалиной, которую полностью все устраивало, была короткой: «Вот сами и раскладывайте».

Напомним, о смерти артистки стало известно 2 декабря 2025 года. В этот день Михаил Ефремов обнаружил ее тело в квартире в Москве. Позднее выяснилось, что Ксения Качалина ушла из жизни 24 ноября, ей было 54 года. Причиной стала острая сердечная недостаточность.

Ранее соседи Ксении Качалиной рассказали о последних днях ее жизни: «Она не шла на контакт. Тихая, забитая была».