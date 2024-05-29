«Я устаю»: помощница кормит актера Ивана Краско с ложечки

Помощница 93-летнего Ивана Краско Дарья кормит актера кашей с ложечки. Девушка ежедневно готовит ему манную кашу на завтрак и яйцо всмятку, артист запивает все очень сладким чаем.

Подробнее об уходе сиделки за Краско узнал сайт mk.ru.

Актер с марта живет в квартире Дарьи и ее родителей. Ему выделили комнату.

Краско может есть сам, но получается медленно и не всегда аккуратно. Дарья не только кормит с ложечки, но и следит, чтобы он не опрокинул чай.

Со зрением тоже проблемы: осталось 3% бокового, центрального нет. Дарья не скрывает, что ей тяжело одной ухаживать за Краско.

«Конечно, я устаю. Ведь каждый день одно и то же», - поделилась помощница актера.

Во время разговора с журналистами она смотрела на часы, чтобы успеть накормить актера обедом. После него Краско ложится под одеяло, затем у него прогулка под руку с Дарьей.

Девушка сообщила, что актер не зовет ее замуж. Но даже если бы это случилось, говорит, что не вышла бы.

Ранее сообщалось, что Краско стало плохо во время открытия кинофестиваля в Санкт-Петербурге.