Актеру Ивану Краско стало резко плохо во время поездки на кинофестиваль

93-летнему народному артисту РФ Ивану Краско стало плохо во время открытия кинофестиваля «Виват Кино России», который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Пятый канал.

Актера укачало в автомобиле во время поездки на фестиваль. Ситуация отразилась на сердце Краско, и он сильно переволновался.

Помощница артиста Дарья рассказала, что ему помогла таблетка валидола. После этого Краско смог продолжить путь на кинематографический фестиваль.

Иван Краско родился в 1930 году в Ленинградской области. Мама артиста умерла, когда ему было 10 месяцев. Папа ее любил и начал из-за горя злоупотреблять алкоголем. В возрасте пяти лет Иван остался сиротой. Воспитанием мальчика занялась бабушка Поля. Но, несмотря на тяжелое детство, ему удалось стать известным артистом и писателем.

Напомним, актер был четыре раза женат и у него есть пятеро детей. Некоторое время назад первый народный артист Российской Федерации получил дом в родной деревне Вартемяги Ленинградской области, но при этом не оформил недвижимость на себя. О том, кому достанется дача артиста, читайте здесь.