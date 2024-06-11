«Я устала реветь»: блогер Карина Мурашкина обвинила Игоря Николаева в вымогательстве 1,5 млн рублей
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Блогер Карина Мурашкина пожаловалась на певца Игоря Николаева. По словам девушки, известный российский исполнитель вымогает у нее полтора миллиона рублей, передает Telegram-канал Super.ru.
Журналисты связались с блогером и узнали у нее подробности конфликта. Оказалось, что команда звезды не только требует деньги, но и накидала жалоб на видео Мурашикной. Из-за этого YouTube-канал Карины заблокировали.
По словам девушки, она снимала смешные видео под песни Николаева и не ожидала подобной реакции. После общения с девушкой журналисты попытались связаться с командой певца, но та не предоставила комментариев.
«Я (устала) реветь, нервничать, блевать от нервов, ходить к психиатру и держать это в себе. Это несправедливо. Блогеры коллеги, будьте аккуратнее, когда снимаете рилсы под песни наших артистов. Можно потом (cильно) влипнуть!» — поделилась Мурашкина.
Ранее блогер Артемий Лебедев назвал YouTube вражеской площадкой. По его словам, там отсутствует свобода слова.