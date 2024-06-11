«Я бы давно закрыл»: Артемий Лебедев назвал YouTube вражеской платформой

Блогер Артемий Лебедев высказался о политике видеохостинга YouTube. Он заявил, что интернет-площадка перестала удовлетворять требования аудитории, выступающей за свободу слова.

Лебедев поделился своим взглядом на развитие ресурса во время киноинтервью «Откровенно с Татаркой». По словам Артемия, раньше YouTube был толерантной площадкой, однако теперь превращает людей с отличающейся точкой зрения во врагов народа.

При этом в качестве альтернативы блогер привел российский VK, где по-прежнему существует свобода слова.

«Если бы мне дали право выбора, я бы давно YouTube закрыл, потому что это вражеская платформа. Будучи настолько влиятельной платформой, у него не должно быть права влиять на идеологию», — считает Лебедев.

Ранее блогер рассказал, в чем видит главную проблему России. Так, Артемий считает, что недостаток населения сильно сказывается на развитии страны.