«Я устала от Регины»: писательница рассказала правду о суде с Тодоренко

Писательница Мишина рассказала, что устала от судов с Региной Тодоренко. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Судебные разбирательства между Дариной Мишиной, которая написала книгу по заказу Регины Тодоренко, но так и не получила оплату за свою работу, завершились. Обе стороны отчитались в соцсетях о победе — однако по факту, суд не занял сторону ни одной из них.

Мишина рассказала, что действительно проиграла иск по взысканию гонорара с телеведущей, однако и сама Тодоренко не смогла добиться успеха в суде.

«Регина права, но умалчивает тот факт, что в первый день заседания с ее стороны также был подан встречный иск и по нему тоже было отказано. То есть суд не признал, что договор был, но и не признал, что договора не было. Мне жаль Регину, ведь это она начала всю судебную историю, хотела 8 миллионов и всеобщее извинение», — рассказала девушка.

Писательница заявила, что она планирует и дальше писать книги на заказ. Она добавила, что готова зарыть топор войны с Тодоренко.

«Я устала от Регины и ее борьбы за якобы „отсутствие справедливости“, но если она захочет мировое, как она написала, — я готова рассмотреть ее предложение», — объяснила Мишина.

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