Композитор Рыбников подал в суд с просьбой удалить из Сети его произведения. Об этом сообщает РИА Новости.

Композитор Алексей Рыбников подал в суд на YouTube, Apple Music, «МТС Музыку», «Звук», «ВКонтакте» и «Яндекс Музыку» с требованием удалить с платформ его музыкальные произведения. Еще до судебного разбирательства, Рыбников попросил ограничить возможность воспроизведения его песен — это прошение было удовлетворено.

Теперь пользователи не смогут послушать музыку из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», песню «Бу-ра-ти-но!» и композиции из «Усатого няня».

Журналисты уточнили, что сейчас почти все иски Рыбникова возвращены автору — из-за помарок и ошибок в заявлениях. Причина, по которой композитор вдруг решил ограничить доступ к своему творчеству, не уточняется.

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