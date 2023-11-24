«Я устала от обмана»: Нюша намекнула на очередной разлад в семье

Певица Нюша возвращается на сцену после рождения двоих детей и затянувшегося декрета. В новой композиции она заявила, что «устала от обмана». Поклонники заподозрили, что это намек на разлад в семье.

Подробности приводит StarHit.

Нюша выпустила песню под названием «Заново». Первая половина хита была создана еще в начале 2010-х годов.

В песне есть строчки: «Мало ли, знаешь, я устала от обмана… И я боюсь дать тебе шанс».

Интернет-пользователи были удивлены этим строчкам, тем более что недавно Нюша признавалась в изменах мужа – Игоря Сивова.

Напомним, в интервью Светлане Бондарчук артистка говорила, что в их семье был непростой период – супруг изменил ей. Нюша не вдавалась в подробности, но пара сумела сохранить семью.

Ранее сообщалось, что Сивов получил серьезную травму на яхте в Турции. Он участвовал в бизнес-конференции, программа которой предусматривала гонки на яхтах. Во время испытаний Сивов едва не лишился кисти правой рук.