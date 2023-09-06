«Было страшно»: муж Нюши едва не лишился кисти правой руки

Муж певицы Нюши получил серьезную травму руки на яхте в Турции. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог Игоря Сивова.

Предприниматель вместе с супругой и детьми проживает в Дубае. Однако Игорю пришлось оставить семью на несколько дней и улететь в Турцию на бизнес-конференцию. В программу мероприятия вошли гонки на яхтах, которые обернулись для Сивова неприятностями.

Как выяснилось, избранник Нюши едва не лишился кисти правой руки. Он хотел завязать морской узел во время швартовки судна, но по неосторожности его рука попала в петлю.

«Было страшно, когда рука попала в петлю. Дальше лучше не буду пугать. Главное, что я цел», — высказался Игорь.

После полученной травмы бизнесмен связался с супругой. Обсудив сложившуюся ситуацию, они пришли к выводу, что «все не просто так».

На данный момент Сивов ходит с плотной повязкой на травмированном месте.

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