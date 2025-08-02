«Я устала от лжи»: Анастасия Костенко высказалась после флирта Тарасова с моделями в Сочи
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Блогер и многодетная мать Анастасия Костенко после разгоревшегося скандала вокруг ее мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, пытавшегося познакомиться с двумя моделями во время рабочей поездки в Сочи, опубликовала в личном блоге стихотворение о лжи и обмане. При этом она публично не комментировала поведение супруга.
«Я устала от лжи, что несется по стопам,
И от тех, кто на сплетни так любит вестись.
Почему ложь поспешно обходит весь мир,
Пока правда спросонья штаны надевает?» - задается вопросом Анастасия.
Пользователи Сети предположили, что таким образом Костенко решила высказаться о возможных изменах Тарасова, однако другие выразили мнение, что блогер встала на защиту оскандалившегося мужа.
«Почему в нашем мире забыли о чести?
Почему опорочить любого стремятся?» - присутствуют строки в стихотворении.
В комментариях Анастасии также напомнили о том, что она якобы начала встречаться с Тарасовым, когда он еще был женат на поющей телеведущей Ольге Бузовой. Артистка тяжело переживала предательство супруга.
Напомним, футболист Дмитрий Тарасов угодил в скандал во время командировки в Сочи. Спортсмен познакомился с двумя моделями и хотел продолжить с ними общение, однако девушки отказали ему и опубликовали в Сети их переписку.
Ранее продюсер Сергей Дворцов поделился, что в шоу-бизнесе футболист давно прослыл ловеласом, поэтому не исключено, что любовницы у него были давно.