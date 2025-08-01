«Он ловелас, это факт»: что известно о тайных изменах Дмитрия Тарасова жене Анастасии Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов угодил в скандал во время командировки в Сочи. Вдали от жены спортсмен познакомился с двумя моделями и хотел продолжить с ними общение, однако девушки отказали ему и слили в Сеть переписку. В звездной тусовке теперь обсуждают, первый ли это случай или же в этот раз Дмитрий просто, наконец, попался. Подробности выяснил сайт «Страсти».

Верностью своим возлюбленным Тарасов не отличался никогда. Первой жене спортсмен изменял с телеведущей Ольгой Бузовой, а второй — с Анастасией Костенко. Теперь же стало известно о флирте Дмитрия с другими девушками в третьем браке. Продюсер Сергей Дворцов поделился, что в шоу-бизнесе футболист давно прослыл неким ловеласом, поэтому не исключено, что любовницы у него были давно.

«Он хороший мужик, но да, конечно, как любой известный мужчина, он ловелас, это факт. Скорее всего, он давно тайно изменял, я не удивлен, как и тому, что он изменял двум предыдущим женам. Но никто свечку не держал», — поделился продюсер.

Пока Костенко отмалчивается и игнорирует попытки пользователей задеть ее скандалом, модели, с которыми флиртовал Дмитрий, проверяют ее нервы на прочность. Недавно девушки опубликовали афишу концерта Ольги Бузовой и заявили, что точно на него пойдут. В комментариях оценили юмор и подчеркнули, что таким образом блогерши напомнили Анастасии о «бумеранге».

К слову, по словам Сергея Дворцова, Бузова до сих пор не простила Тарасова за измену.

«Она очень злопамятная. Оля, я думаю, прощать такое не будет», — заявил продюсер.

Напомним, что Дмитрий Тарасов давно завершил спортивную карьеру. Теперь он обеспечивает семью благодаря бизнесу, рекламе, работе моделью. Сергей Дворцов подчеркнул, что с заработком у него все в порядке.

«Он достаточно обеспеченный мужик. Ни в чем, в принципе, не нуждается», — поделился Дворцов.

Ранее Сергей Дворцов раскрыл, сколько Анастасия Волочкова заработает на концерте в Сочи.