«Я устала быть мамой»: Анна Хилькевич сделала неожиданное признание

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич отправилась в отпуск вместе со своей семилетней дочкой Арианной. Они вместе посетили Париж, но поведение девочки огорчило актрису.

На своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) 37-летняя Хилькевич пожаловалась, что Арианна вела себя очень плохо во время путешествия.

Звездная мама не рассчитывала, что ее дочь будет капризничать, срывать планы и оставаться вечно недовольной.

«Во время поездки во Францию ловила себя на мысли, что я устала быть мамой. Как было бы проще поехать одной, делать, что хочу, гулять, сколько хочу, а ребенок хнычет, устает, хочет то играть, то есть, то спать», — возмутилась Хилькевич.

Отметим, что актриса с 2015 года замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает двух дочерей — семилетнюю Арианну и пятилетнюю Марию.

Напомним, ранее Хилькевич призналась, что вышла на публику с накладкой на ягодицы. Она заявила, что делала социальный эксперимент, в ходе которого проверила реакцию окружающих.