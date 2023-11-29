Анна Хилькевич рассказала правду о пластике ягодиц после скандала на премии

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич призналась, что не делала пластику ягодиц перед выходом на премию. Поклонники заметили, что ее формы заметно округлились. Актриса объяснила, что использовала накладку ради социального эксперимента. Об этом сообщает Woman.ru.

Не так давно знаменитость посетила премию, где удивила присутствующих и журналистов изменившейся фигурой. На Анне было обтягивающее платье с леопардовым принтом, которое подчеркнуло все округлости. Многие посчитали, что актриса решилась на пластику ягодиц, чтобы выглядеть эффектнее. Ее хвалили и критиковали в соцсетях, сама звезда молчала о хирургическом вмешательстве.

На днях девушка решила объяснить ситуацию. Она заявила, что делала социальный эксперимент, в ходе которого проверила реакцию окружающих.

«Ответить самим себе на вопрос: что больше всего волнует наше общество — то, как женщина выглядит или то, что она делает во благо других? Увы, эксперимент завершился не так, как я об этом мечтала», – поделилась Хилькевич.

Артистка показала на видео, как сама создала себе «фигуру». Она надела специальное белье с силиконовой накладкой на ягодицы.

Напомним, что после премии девушка публично расплакалась, потому что не получила награду. Анна признавалась, что за этот год успела многое, но статуэтка ушла к другой. Обладательницей премии стала Ирена Понарошку.

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