Сосо Павлиашвили поднял ценник на корпоративы и отказался выпивать с диаспорами

Певец Сосо Павлиашвили перед началом новогодних праздников поднял ценник на корпоративы на 10% - до 2 миллионов рублей.

Как пишет Telegram-канал Mash, организаторам корпоратива запрещается предлагать 60-летнему артисту посидеть за столом и выпить с рестораторами и представителями диаспор.

При этом в гримерке Павлиашвили должна ожидать бутылка белого сухого вина за 40 тысяч рублей.

Кроме того, организаторы должны оплатить перелет бизнес-классом не только певцу, но и его жене и сыну. Проживать Сосо готов исключительно в пятизвездочных отелях, в номерах класса люкс с мини-баром и фруктами.

Передвигаться Павлиашвили предпочитает на представительском автобусе с аккуратным водителем, который не будет нарушать ПДД и просить сыграть партию в шашки.

Если во время подготовки к мероприятию артисту что-то не понравится, то он может отказаться от выступления.

Ранее Сосо Павлиашвили признался, что регулярно посещает Донбасс, потому что местные жители просят о его помощи. При этом он уточнил, что не любит говорить на эту тему и хвастаться.