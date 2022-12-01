«Я устал»: Константин Богомолов принял решение об эмиграции

В последнее время страсти вокруг семьи Собчак и Богомолова не утихают. На фоне этого в Сети появились слухи не только о том, что пара готовится к разводу, но и о том, что режиссер уезжает из России. В своей социальной сети Константин сделал официальное заявление.

Мужчина признался, что он устал от вопросов про эмиграцию. Раз и навсегда деятель искусства пояснил: Богомолов любит нашу страну, поэтому у него нет причин для отъезда. «Россия - лучшая страна на Земле», — резюмировал Константин.

Ранее Ирина Старшенбаум высказалась об отношениях с Александром Петровым. Когда-то молодые люди были самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса и даже объявили о помолвке. К сожалению, сохранить любовь им не удалось. Актриса ответила на вопрос, общаются ли они сейчас с экс-избранником. Подробности читайте в этой статье.