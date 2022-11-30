«Мы встречаемся»: Ирина Старшенбаум об отношениях с Петровым

Когда-то Ирина Старшенбаум и Александр Петров считались самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. Молодые люди были в отношениях 4 года и даже объявили о помолвке, но до свадьбы дело так и не дошло. Спустя некоторое время актёр нашёл личное счастье в лице Милославской, а вот Ирина никак не комментирует новые отношения. В эксклюзивном интервью для «Вокруг ТВ» девушка откровенно рассказала о том, общаются ли они с бывшим возлюбленным или нет.

Так, молодым людям удалось сохранить дружбу. Звезда пояснила: у них с Петровым одна профессия, поэтому они нередко пересекаются на премьерах и светских мероприятиях. Кроме того, Ирина добавила, что всегда следит за успехами Александра и искренне радуется за него. «Мы встречаемся на премьерах, в кино. Я прекрасно себя чувствую», – резюмировала звезда.

Ранее секс-символ Нагиев рассказал об эротическом сне, взволновавшим фантазию девушек. Подробности читайте в этой статье.