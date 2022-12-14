«Я умру от лейкемии»: обозвавший бывших коллег ссыкунами Олег Тиньков объявил о скорой смерти

Два года назад бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что смог побороть лейкемию. После пересадки костного мозга врачи не выявили у него признаков рака крови. Тогда медики повысили его шансы на выживание до 50 процентов. Однако после последнего заявления Олега Юрьевича можно сделать вывод, что у него вновь начался рецидив.

Сейчас Тиньков находится за границей, откуда часто выходит на связь в социальных сетях, чтобы раз за разом поливать грязью Россию, политику государства и его население. В этот раз досталось и бывшим коллегам бизнесмена. Он назвал их ссыкунами и ничтожествами и предрек им несчастную судьбу. В этом же посте Олег сделал заявление и о своей скорой смерти. Он сообщил, что его кончина, скорее всего, наступит от лейкемии.

«Мы живем однажды! Я умру и, вероятно, скоро от лейкемии. Вы умрете чуть позже, но умрете, в гробу карманов нет. Не будьте тварями. Стыдно за вас», - написал Тиньков в личном блоге.

В недавнем интервью бизнесмен рассказал, что из-за рака живет в постоянном страхе и стрессе. Он боится, что болезнь вернется, так как она очень коварная. По словам Олега, у него очень слабый иммунитет. Ему нельзя болеть и получать травмы. Но сейчас он не такой, каким был в 2019 году. Из-за ремиссии он чувствует себя лучше, потому что в то время, когда у него только обнаружили лейкемию, он постоянно плакал и бесился из-за безысходности.

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