«Я умер уже»: тяжелобольной Басков сделал неожиданное заявление

Конец 2022 года выдался тревожным для поклонников Николая Баскова. Сообщалось, что певец перенес тяжелую операцию на ноге. Кроме того, в тот период по всей Сети разлетелись кадры, на которых 46-летний мужчина едва передвигается. Спустя время артист пообщался с Пятым каналом и рассказал о своем самочувствии.

Журналисты не смогли не отметить: Басков находится в замечательной форме. В свою очередь Николай поспешил выразить возмущение от работы СМИ, которые заранее его «похоронили».

«Пресса, вы же писали, что я умер уже, что еле хожу, двигаюсь на костылях. Но, я слава Богу, здоров. Все в порядке», — высказался певец.

К слову, подобное заявление крайне обрадовало фанатов мужчины, которые поспешили пожелать ему крепкого здоровья.

Ранее Любовь Успенская высказалась о самочувствии Николая Баскова. Певица убеждена: ее коллега стал выглядеть еще лучше, чем до перенесенной болезни. Подробности читайте в этой статье.