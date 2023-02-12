«Коля победил болезнь»: Успенская раскрыла подробности здоровья Баскова после операции

Певица Любовь Успенская, обеспокоенная состоянием Николая Баскова, рассказала о здоровье артиста на премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.

Оказалось, что по возвращении Баскова на сцену артистка испытывает радость. Дело в том, что Успенская переживала и боялась за Баскова, когда ему делали операцию на связках ноги. Сейчас «Коля победил болезнь, Коля вернулся в строй», — восторженно поясняет Успенская.

Также, по мнению Успенской, Баскову пошла на пользу реабилитация. «Натуральный блондин» стал ещё краше и выглядит намного лучше. Таких не только трудолюбивых, но и добрых мужчин как Басков должно быть больше, заключила Успенская.

Ранее мы писали, на что пошел отекший Басков ради возвращения красоты.