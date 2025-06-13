«Я умер… Без ролей, спектаклей, поклонников»: трагедия звезды «Трех мушкетеров» Игоря Старыгина

Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Игорь Старыгин построил успешную карьеру в кино и всегда был окружен поклонницами. Но ближе к концу жизни у актера начались проблемы с работой и здоровьем, он остался совсем один. От смерти артиста смогла спасти пятая жена, но трагедии избежать не удалось. Историю знаменитости рассказывает Woman.ru.

Игорь Старыгин стал одним из наиболее заметных советских актеров, на его счету несколько десятков киноработ в кино, самой известных из которых стала роль Арамиса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Актер также обладал запоминающейся внешностью и славился бурной личной жизнью. Однако успех и личное счастье артиста были недолгими.

Первый брак актера не продержался и года. История со второй супругой Мирой Ардовой (Мика Киселева) сопровождалась скандалом: ради Игоря Старыгина она ушла от мужа с двумя детьми. В 1978 году у пары родилась дочь Анастасия, но, несмотря на большую любовь, этот союз распался через 12 лет из-за измен артиста.

Затем в жизни звезды советского кино последовали еще два неудачных брака. Параллельно с этим у Игоря Старыгина рушилась карьера и снижалась его востребованность в кино и театре, и он пристрастился к алкоголю. После четвертого развода артист попал в больницу: врачи диагностировали ему атеросклероз, проблемы с сосудами и начинающийся цирроз. «Советский Арамис» перенес три операции, не мог выходить на сцену из-за опухших ног.

«Я умер… В нищей квартирке с голыми стенами. Без ролей, спектаклей, поклонников. Исполосованный шрамами не от ударов шпаги — от операций. Прикованный одиночеством к телефону: вдруг кто-нибудь позвонит?» — признавался Игорь Старыгин за 9 лет до своей смерти.

Именно тогда актер познакомился с журналисткой Екатериной Табашниковой, которая впоследствии стала его пятой женой. Новая избранница взялась за здоровье Игоря Старыгина, ему снова начали поступать предложения о работе. Но внезапно у артиста один за другим случились два инсульта, от последствий которых он так и не смог оправиться. 8 ноября 2009 года Игорь Старыгин ушел из жизни в возрасте 63 лет.

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