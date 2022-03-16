«Гардемарины, вперед!» 35 лет спустя: как выглядят Жигунов, Харатьян и другие актеры

Затем в его карьере были «Зеленый фургон», «Охота на лис», «Водитель автобуса» и другие фильмы. К моменту съемок в «Гардемаринах» Харатьян был уже популярным артистом. Во многих фильмах актер поет сам. Так, в фильме Дружининой он пел и за своего героя и за других персонажей.

Светлану Дружинину актер называет одним из своих учителей. У них отличные отношения, они видятся не только работе, но и дружат семьями.

В 1990 и 1991 годах читатели журнала «Экран» называли Харатьяна лучшим актером. В его копилке более 100 фильмов, участие во множестве телепроектов, роль в рок-опере и участие в десятке театральных постановок.

И через 35 лет после премьеры фильма «Гардемарины, вперед!» Харатьян выглядит отлично, моложе своих реальных лет.

Владимир Шевельков

Никита Оленев

Владимир Шевельков перед тем, как поступить в театральный вуз в мастерскую к легендарному Евгению Матвееву, учился в электротехническом институте.