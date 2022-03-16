«Гардемарины, вперед!» 35 лет спустя: как выглядят Жигунов, Харатьян и другие актеры
Сергей Жигунов
Александр Белов
Сергей Жигунов к моменту съемок у Дружининой уже успел появиться в 11 фильмах. Из-за того, что он много снимался, его выгнали из театрального училища им. Щукина. Позже он его со второй попытки все же окончил.
Когда пришло время сниматься в «Гардемаринах», Жигунов служил в армии. Его перевели в поенную часть в Подмосковье, откуда он и добирался на работу.
Изначально роли гардемаринов предложили Сергею Жигунову, Юрию Морозу, Олегу Меньшикову и старшему сыну режиссера Анатолию Мукасею. Но не сложилось...
Кадр фильма
Pavel Kashaev/ Global look press
На съемках красавчик Жигунов едва не лишился жизни. О ЧП позже рассказал постановщик трюков Владимир Балон (он сыграл роль Жака): «Есть в фехтовании прописные истины. Одна из них: не отбивать шпагу вверх. Он это сделал. Моя шпага попала ему в глаз. Угоди рапира чуть ниже, он бы остался без глаза. А чуть глубже — может, его самого уже и не было бы».
Сергей Жигунов угодил в больницу, из-за этого пропустил озвучивание фильма. Александр Белов говорит голосом Олега Меньшикова, а поет за него Дмитрий Харатьян.
Заслуженному артисту РФ Сергею Жигунову 59 лет. Он сыграл в 67 фильмах («Сердца трех», «Последняя дорога», «Королева Марго», «Игра на выбывание» и другие), спродюсировал 35, к пяти фильмам написал сценарии и три снял.
С 2000 по 2004 год Жигунов был президентом «Гильдии актеров кино России».
Дмитрий Харатьян
Алексей Корсак
Дмитрий Харатьян снимается в кино с детства. Первый успех пришел к юному актеру в 1976 году после выхода фильма «Розыгрыш».
Кадр фильма
Starface
Затем в его карьере были «Зеленый фургон», «Охота на лис», «Водитель автобуса» и другие фильмы. К моменту съемок в «Гардемаринах» Харатьян был уже популярным артистом. Во многих фильмах актер поет сам. Так, в фильме Дружининой он пел и за своего героя и за других персонажей.
Светлану Дружинину актер называет одним из своих учителей. У них отличные отношения, они видятся не только работе, но и дружат семьями.
В 1990 и 1991 годах читатели журнала «Экран» называли Харатьяна лучшим актером. В его копилке более 100 фильмов, участие во множестве телепроектов, роль в рок-опере и участие в десятке театральных постановок.
И через 35 лет после премьеры фильма «Гардемарины, вперед!» Харатьян выглядит отлично, моложе своих реальных лет.
Владимир Шевельков
Никита Оленев
Владимир Шевельков перед тем, как поступить в театральный вуз в мастерскую к легендарному Евгению Матвееву, учился в электротехническом институте.
Кадр фильма
Starface
Известным актер стал после премьеры фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.», вышедшего в 1978 году. Затем он снялся в известных фильмах «Было у отца три сына», «Хозяйка детского дома», «Поезд вне расписания» и другие работы, а затем — «Гардемарины, вперед!».
Шевельков в отличие от своих коллег не появился в последующих фильмах Светланы Дружининой. Их отношения разладились сразу с начала съемок. Актер вспоминал, что режиссер придиралась к каждому ее слову. Они оба с нетерпением ждали окончания проекта, чтобы распрощаться. Последующая популярность была настолько велика, что тяготила Владимира.
Недавно Светлана Дружинина заявила, что Владимир Шевельков обязан ей своей блестящей карьерой. На что тот резко заявил, что она может убрать его имя из титров.
Шевельков сыграл в 52 фильмах, как режиссер снял 16. Кроме этого, он долгие годы занимался рекламным бизнесом, снимал видеоклипы (в том числе для Татьяны Булановой).
Михаил Боярский
Шевалье Де Брильи
Михаила Боярского знает и любит вся страна, а песню «Голубка», которую он исполнил в «Гардемарины, вперед!» до сих пор поют в караоке и во время семейных застолий.
Кадр фильма
Natalya Loginova/ Global Look press
Народный артист РСФСР снялся более чем в 100 фильмах, среди них «Д`Артаньян и три мушкетера», «Старший сын», «Собака на сене», «Узник замка Иф», «Королева Марго» и десятки других кинохитов.
Дочь Михаила Боярского и Ларисы Луппиан Елизавета Боярская пошла по родительским стопам и тоже стала известной актрисой. Боярский озвучил множество мультфильмов, исполнил известные песни к фильмам, его голосом говорят зарубежные актеры.
Ольга Машная
Софья
В одном из недавних интервью Ольга Машная призналась, что стала заложницей роли Софьи. «Я люблю и ненавижу ее, но понимаю, что она подарила мне огромный успех», — говорила актриса.
Кадр фильма
Кадр программы
Дебют Машной в кино состоялся, когда ей было 12 лет — в фильме «Первые радости». Затем съемки в таких фильмах, как «Адам женится на Еве», «Все наоборот», «В начале игры», «Слезы капали», «Васса» и «Никудышная», «Пацаны». Все фильмы, в которых сыграла молодая Ольга Машная, получили высокие рейтинги критиков и любовь зрителей.
Съемки у Дружининой актриса называла спасением в непростой период после развода с первым мужем, знаменитым артистом и писателем Валерием Премыховым.
После в карьере актрисы было еще много ролей, но уже не все ее работы становились такими популярными, как раньше. Всего Ольга Машная снялась в 66 фильмах. В 2021 году актриса вновь участвовала в проекте Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Мир», который зрители увидят в ближайшем будущем.
Татьяна Лютаева
Анастасия Ягужинская
Татьяна Лютаева в 1986 году окончила ВГИК, мастерскую Алексея Баталова. Роль Анастасии Ягужинской стала ее дебютом на большом экране — да еще каким!
Кадр фильма
Starface
Предложения о съемках сыпались одно за одним. Но актриса на взлете популярности уехала с мужем в Вильнюс, где родилась их дочь Агния Дитковските, тоже ставшая известной актрисой. Кстати, у Дружининой Лютаева снималась уже будучи в положении. И в конце проекта сцены с ней снимали в основном крупным планом.
В Литве актриса организовывала фестивали русского кино, играла в театре. Но в 2004-м она с сыном и дочерью вернулась в Москву. На счету актрисы роли в 145 фильмах! Последний из них — комедийный сериал «Исправление и наказание».
Глядя на Татьяну Лютаеву сейчас трудно поверить, что с момента выхода «Гардемарины, вперед!» прошло уже столько лет. Актриса сохранила и преумножила свою красоту и женственность и выглядит просто потрясающе.
Фото: соцсети, Global Look press, Starface, кадры фильма, кадры программы «Наедине со всеми»/ Первый канал