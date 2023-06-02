«Я украл самолет»: Леонид Якубович пошел на отчаянный шаг, чтобы произвести впечатление на молодую девушку

Ведущий программы «Поле Чудес» Леонид Якубович захотел произвести впечатление на девушку и угнал для нее самолет. Его целью было не только это, народному артисту требовалось вернуть в Москву съемочную группу.

Инцидент, о котором рассказал Якубович в 2020 году, совпал с историческим событием – распадом СССР. В один момент страна, в которой они находились, перестала существовать.

«Надо было как-то добираться из Киева до Москвы… В результате я украл самолет», - поделился Якубович.

Ведущий искал самолет и топливо, а потом уговорил экипаж на авантюру. На поиски ушло примерно 8 часов.

Команда благополучно добралась до Москвы. Никаких серьезных последствий для Якубовича не было.

Ранее ведущий ответил зрителям, которым не понравилось его отношение к подаркам из регионов.