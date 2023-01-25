14:42, 25 января 2023
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«Я ухожу»: Людмила Поргина не смогла забыть слова умирающего мужа Николая Караченцова
Вдова привела последние слова Николая Караченцова перед смертью в 2018 году.
Фото: Евгений Федотов/ Starface.ru
Актер Николай Караченцов перед смертью в 2018 году сделал несколько откровений жене – Людмиле Поргиной. Вдова вспомнила слова умирающего мужа.
Он сообщил ей: «Я ухожу со спокойной душой». Караченцов признался, что счастлив был воплотиться в профессии и сняться в стольких фильмах.
«Самая моя большая благодарность Богу, что он подарил мне тебя», - привела Поргина слова Караченцова.
Супруг утверждал, что делал всё это для нее, чтобы жена гордилась.
17 января 2023 года Поргина присутствовала на похоронах актрисы Инны Чуриковой, с которой дружила много лет. Она назвала церемонию прощания с ней «праздником души».
Источник фото:Евгений Федотов/ Starface.ru
Источник:Московский комсомолец
Автор:Лилия КараеваТеги: