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14:42, 25 января 2023
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«Я ухожу»: Людмила Поргина не смогла забыть слова умирающего мужа Николая Караченцова

Вдова привела последние слова Николая Караченцова перед смертью в 2018 году.

«Я ухожу»: Людмила Поргина не смогла забыть слова умирающего мужа Николая Караченцова

Фото: Евгений Федотов/ Starface.ru

Актер Николай Караченцов перед смертью в 2018 году сделал несколько откровений жене – Людмиле Поргиной. Вдова вспомнила слова умирающего мужа.

Он сообщил ей: «Я ухожу со спокойной душой». Караченцов признался, что счастлив был воплотиться в профессии и сняться в стольких фильмах.

«Самая моя большая благодарность Богу, что он подарил мне тебя», - привела Поргина слова Караченцова.

Супруг утверждал, что делал всё это для нее, чтобы жена гордилась.

17 января 2023 года Поргина присутствовала на похоронах актрисы Инны Чуриковой, с которой дружила много лет. Она назвала церемонию прощания с ней «праздником души».

Источник фото:Евгений Федотов/ Starface.ru
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