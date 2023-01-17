«Просто праздник»: подруга Инны Чуриковой открыто порадовалась на ее похоронах

Дружившая с актрисой Инной Чуриковой много лет артистка Людмила Поргина поделилась впечатлениями о панихиде в Храме Христа Спасителя. Она осталась довольна церемонией прощания и неожиданно назвала ее «праздником души».

По словам Поргиной, в храме «всё было очень красиво», а принесенным цветам едва находилось место. Лежащую в гробу Чурикову актриса назвала «очень красивой».

Она сочла «достойным» уровень проведения панихиды.

«Как рождественский праздник - все красиво украшено, все торжественно.... Просто праздник души!» - сказала артистка.

Ранее стало известно, как умирала Чурикова. Врачи Боткинской больницы разыскивали родных перед ее уходом из жизни.