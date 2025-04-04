«Я уходила и плакала»: Ханна рассказала о трудностях в отношениях с Пашу

Российская певица Ханна рассказала о разногласиях в начале отношений с Пашу. Об этом она заявила в интервью, опубликованном на YouTube-канале Кристины Егиазаровой.

По словам артистки, поначалу сложнее всего было совмещать рабочие и романтические отношения. Когда роман пары еще зарождался, Ханна лишь начинала свою музыкальную карьеру. Нередко продюсер давал певице некоторые рекомендации и делал замечания, которые та не сразу адекватно воспринимала.

«Я всегда сама себе начальник, а тут появился кто-то, кто больше начальник, чем я. И плюс же он все-таки мой молодой человек, муж. Я девочка, а он мальчик. И когда он говорил какие-то вещи, которые по работе казались нормальными от продюсера, меня это задевало прежде всего как его женщину. Я уходила и плакала», — поделилась исполнительница.

Знаменитость уточнила, что спустя время научилась балансировать между работой и домом, за что, благодарит именно Пашу — мужчина стал инициатором решающего разговора.

Напомним, Ханна замужем за продюсером Пашу, их знакомство состоялось в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая артистка принимала участие в конкурсе Miss Kemer International.

Влюбленные узаконили свои отношения в 2015 году, в браке у них родились две дочери: пара растит шестилетнюю Адриану и годовалую Камиллу.

Ранее Ханна пожаловалась, что ее личный блог взломали мошенники и собирают деньги.