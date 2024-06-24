«Я удаленно построил дом»: актер Якушев рассказал о своей необычной жизни

Актер Данила Якушев рассказал об удаленном строительстве дома. Звезда сериалов «Молодежка», «Филин» и картины «Горько» признался, что был в разъездах, но не забывал о своем гнездышке. Подробностями 38-летний мужчина поделился в беседе с WomanHit.ru.

По словам знаменитости, из-за съемок он занимался строительством дома удаленно. Его мечтой был домик в лесу, но актер то жил в Москве, то в Санкт-Петербурге. Чуть больше месяца он провел на Памире на высоте 4000 метров. Все это отвлекало звезду от его задумок, но он нашел выход из ситуации.

«Поэтому я удаленно построил дом, уже почти финал. Но был там за полгода всего два дня», — заявил Данила.

Артист хотел бы проводить время на природе без электронных помощников. Но такую жизнь в современном мире не представляет. В том числе, из-за своей профессии.

«Иначе я не смог ввести свой большой блог с новой большой аудиторией, рассказывать людям о своем опыте. Нужно заряжать телефон. Нужно заряжать печку, нужно заправлять газ. Все это делают за нас гаджеты, конечно, иногда можно расслабиться раз в месяц — развести костер, закинуть туда картошку и кайфануть от этого», – поделился звезда.

Якушев просит называть себя не актером, а деятелем искусства. Дело в том, что мужчина помимо съемок пишет стихи, картины, снимает видео в качестве оператора, работает режиссером и продюсером. Он также увлекается столярным делом и создает мебель, а еще любит показывать фокусы.

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