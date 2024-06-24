«Ремня не хватало»: Дмитрий Маликов признался, что заставлял дочь заниматься вокалом

Дмитрий Маликов рассказал, что заставлял петь дочь Стефанию. Об этом он рассказал в шоу «Искры летят» на МУЗ-ТВ.

В 2015 году дочь Дмитрия Маликова Стефания впервые появилась на сцене — тогда она спела дуэтом с ЮрКиссом. После этого она выпустила еще несколько песен, которые не завоевали большой популярности.

В итоге, спустя какое-то время, Маликова бросила карьеру певицы. По словам отца, направить дочь по своим стопам было его идеей.

«Она петь не хотела, мы ее заставляли. Или, может быть, ремня не хватало. Когда человека заставляешь, ничего не получается. Надо петь тогда, когда ты не можешь не петь», — рассказал он.

Певец рассказал, что сейчас Стефания увлекается дизайном — она создала бренд одежды DressByStesha. Недавно девушка окончила МГИМО, но по образованию не работает.

Ранее мы писали о том, что дочь Дмитрия Маликова пожаловалась на гиперопеку отца.