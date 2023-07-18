«Останется только надпись добавить»: вдова Владимира Этуша доверила свои похороны чужому человеку

Вдова актера Владимира Этуша Елена доверила свои похороны и заботу о могиле мужа чужому человеку – скульптору Филиппу Трушину. Они сблизились, когда работали над барельефом в память о звезде. Об этом сообщает dni.ru.

Оказалось, что женщина заранее решила позаботиться о похоронах. Но больше всего ее волнует, кто будет смотреть за могилой супруга на Новодевичьем кладбище. Елена тщательно следит за чистотой и порядком, и нашла того, кому доверила важную миссию.

Отмечается, что вдова артиста хочет оставить скульптору некоторую сумму денег и оформить его по бумагам, чтобы он мог проводить ремонтные работы на кладбище. Все должно быть официально.

«Я ухаживаю за всеми памятниками, которые делал. Для меня искусство – это смысл моей жизни, все памятники – мои дети. Поэтому я забочусь о них», – поделился скульптор с журналистами.

Трушин признался, что часто посещает Новодевичье кладбище, а иногда убирается на бесхозных могилах.

«Кто, если не я?» – объясняет мужчина.

Филипп рассказал, что у них с вдовой актера прекрасные отношения. Он отметил ее отличный вкус. По словам скульптора, когда они приезжали на завод за памятником, там многие решили, что Елена является его матерью. Он благодарен женщине за все, что они вместе сделали.

Елена заранее подумала о своих похоронах, а на могиле Этуша даже есть их общее фото.

«А кто бы это после моей смерти делал? Когда я умру, то останется только надпись добавить, а фотография моя тут уже есть», – говорит женщина.

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