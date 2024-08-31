«Я убилась»: Лолита Милявская покинула Россию после номера Люси Чеботиной с отрезанными волосами

Певица Лолита Милявская после завершения конкурса «Новая волна» решила отдохнуть и улетела в Болгарию, где ее ждут мама и дочь Ева. Как призналась исполнительница хита «На Титанике», долгий перелет был утомительным, однако она сразу же принялась наводить порядок в своем загородном доме.

Лолита опубликовала в своем блоге видеоролик, на кадрах которого предстала в банном халате. Она показала приусадебный участок, а также проживающего на нем пса по кличке Боцман.

«Вот я, совершенно не похожая на ту, которая в платье фуксия и на шпильках. Летела 20 часов. В шесть утра начала стричь кусты, привела участок в порядок, ну и завтра поеду к своей семье. Вот отдых и начался. По-моему, я убилась за сегодняшний день с кустами и секатором», — призналась Милявская.

Ранее Лолита прокомментировала выступление Люси Чеботиной на «Новой Волне». Артистка исполнила кавер на песню «Пошлю его на» и отрезала себе волосы на сцене. Милявская заявила, что у нее «челюсть упала» от восхищения.