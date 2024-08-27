«У меня челюсть упала!»: Лолита Милявская об отстригшей на сцене волосы Люсе Чеботиной

Певица Лолита Милявская прокомментировала выступление Люси Чеботиной на «Новой Волне» в Сочи. Артистка исполнила кавер на песню «Пошлю его на» и отрезала себе волосы на сцене.

«Она поразила номером! Я смотрела в мониторы, у меня челюсть упала! Нечто подобное я сделала на карантине, когда у меня сильно отросли наращенные волосы и я их просто срезала. А Люся заготовила ножницы, еще опасно во время движений… я Люсей восхищаюсь!», — заявила Лолита в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Она также назвала Чеботину большим профессионалом и подчеркнула, что Люся согласовала с ней кавер, прислала версию до премьеры, а также подарила ей большой букет цветов.

«Она очень нежно спела. Я счастлива, что песня будет иметь свою жизнь еще и у Люси. Мне только не хочется, чтобы она носила для нее личностную окраску», - разоткровенничалась Милявская.

Ранее Люся Чеботина отстригла длинные волосы прямо на сцене. В какой-то момент один из танцоров дал артистке ножницы. Отрезанные локоны певица бросала на сцену.