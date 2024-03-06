«Я у них училась»: Ирина Ортман рассказала о работе с Буйновым и Малининым

Известная певица Ирина Ортман вспомнила об опыте работы с Александром Малининым и Александром Буйновым. Ее слова приводит aif.ru.

Как призналась исполнительница, ее карьера началась задолго до участия в «Фабрике звезд». К тому моменту, как она прошла кастинг в телепроект, за ее спиной был опыт работы с самыми известными артистами страны.

«Свои медные трубы я прошла, когда приехала в Москву. У меня тогда уже было много интересных проектов, я пела на бэк-вокале у Рената Ибрагимова, Александра Малинина, Александра Буйнова», - поделилась знаменитость.

Ортман отметила, что эти музыканты показывали ей пример, как быть артистом.

«И я у них училась», - добавила певица.

Артистка подчеркнула, что считает свою успешную карьеру плодом большой работы. При этом она уточнила, что по-прежнему не считает себя суперзвездой.

Ранее Ирина Ортман призналась, что что ее считали внебрачной дочерью Константина Эрнста.