Ирина Ортман заявила, что ее считали внебрачной дочерью Константина Эрнста

Известная певица Ирина Ортман рассказала об участии в «Фабрике звезд — 3». Ее слова приводит aif.ru.

Как призналась знаменитость, долгое время некоторые зрители обвиняли ее в попадании в проект по блату, поскольку ее отец тоже был профессиональным музыкантом.

«Мой папа — музыкант в Алтайском крае, в Барнауле. Он не был известным», — заявила Ортман.

Артистка также вспомнила, как в СМИ писали о том, что она якобы является внебрачной дочерью Константина Эрнста. Она подчеркнула, что подобные «небылицы» стали появляться после того, как «Фабрика звезд» обрела популярность.

«Была какая-то „желтая“ статья, в которой написали, что я — внебрачная дочь Константина Эрнста. <...> Потому что фамилия у меня Ортман, а раньше же телеканал назывался ОРТ. Чего только не придумают!», — поделилась певица.

Ранее Ирина Ортман рассказала, что на шоу «Фабрика звезд» ей не давали петь.