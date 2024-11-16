«Я у нее самая плохая»: Бьянка призналась, что не поддерживает общение с родной матерью

Бьянка рассказала о взаимоотношениях со своей матерью. R&B-певица призналась, что у нее с близким человеком не такие теплые отношения, которые должны быть.

Артистка рассказала о том, что она практически не общается с мамой, так как им очень трудно найти общий язык. По словам Бьянки, ей часто приходится выслушивать упреки из-за своих каких-то действий или поступков. Именно поэтому они созваниваются лишь по праздникам, не рассказывая никаких подробностей о личной жизни.

«Мы с мамой не общаемся, потому что нам очень тяжело. Что бы я не делала, как бы я красиво не выступала, какую бы песню красивую не написала, каких бы успехов не добивалась — ей вечно все не так. Я у нее самая плохая», — разоткровенничалась Бьянка в беседе с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Кроме того, артистка считает, что любая мать должна гордиться своим ребенком и принимать его таким, какой он есть, но в ее случае все иначе. Однако Бьянка подчеркнула, что равнодушна к этой ситуации, ведь ей надоело оправдываться перед мамой за свои поступки.

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