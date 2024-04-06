«Я тысячу раз хотела развестись»: Лика Стар раскрыла правду о браке с итальянцем

Певица Лика Стар дала первое большое интервью после возвращения на сцену спустя несколько лет. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ исполнительница хита «Одинокая луна» откровенно рассказала о браке с итальянским дизайнером Анджело Сеччи.

По признанию Лики Стар, в браке с Анджело Сеччи она столкнулась со множеством проблем. Артистка подчеркнула, что это связано с разницей менталитетов.

«Я тысячу и один раз хотела развестись. Надоело», — заявила певица.

В настоящее время Лика Стар живет в съемной квартире в Москве. Артистка уехала из Италии, где прожила 20 лет, оставив там супруга с детьми. По словам знаменитости, она неоднократно хотела увезти детей в Россию.

«В Италии дети после развода могут жить с отцом. Им там самим разрешается выбрать, с кем остаться. У нас в семье доходило и до этого, я хотела увезти детей в Россию», — призналась Лика Стар.

Певица рассказала, что звала супруга поехать вместе с ней в Москву, но тот отказался. Дочь Аллегра и сын Марк артистки и итальянца остались с отцом. Лика Стар призналась, что очень скучает по детям, несмотря на то что они приезжают в гости.

Знаменитость также отметила, что в Италии бракоразводный процесс гораздо более длительный и тяжелый, чем в России.

«По сути, не развелись из-за сложного местного законодательства. Анджело как муж хороший, как отец хороший, но наши отношения находятся на том уровне, когда я говорю, что хочу развиваться как личность и делать это в России… Сейчас с ним нормальные родственные отношения», — заключила артистка.

Напомним, Лика Стар познакомилась с итальянским дизайнером Анджело Сеччи в 2002 году на гастролях в Таллине. В декабре 2003 года пара вступила в брак. Певица переехала к нему вместе с сыном от первого брака Артемием на остров Сардиния, входящий в состав Италии. В 2004 году у артистки и дизайнера родилась дочь Аллегра, а в 2011 году — сын Марк.

В 2022 году Лика Стар вернулась в Москву для продолжения музыкальной карьеры.

Ранее сообщалось о том, что Лика Стар собирается вернуться на сцену.