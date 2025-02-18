«Я тяжело это восприняла»: Арина Шарапова раскрыла, почему ушла из «Модного приговора»

Телеведущая Арина Шарапова впервые рассказала, почему ушла из «Модного приговора» на Первом канале. В интервью WomanHit.ru журналистка призналась, что решила покинуть шоу след за модельером Вячеславом Зайцевым.

Арина Шарапова была соведущей шоу «Модный приговор» на Первом канале с 2007 года. Однако спустя три года она покинула проект. Долгое время знаменитость не раскрывала причин своего решения, но теперь призналась, что «тяжело восприняла» уход из программы коллег, в особенности — Вячеслава Зайцева.

«Много лет я вела „Модный приговор“ с Вячеславом Зайцевым, и когда он стал плохо себя чувствовать, заболел, все начало ломаться. Из программы ушел Вячеслав, уволилась продюсер Наталья Никонова. И я, как человек консервативный, тяжело это восприняла и решила, что мне тоже пора двигаться дальше», — поделилась Арина Шарапова.

Напомним, журналистка работает на Первом канале уже 30 лет. С 2001 года Арина Шарапова начала вести на канале программу «Доброе утро», проработав в проекте до 2020 года и став одним из самых узнаваемых лиц утреннего эфира. В 2022 году телеведущая снова стала периодически появляться в эфире передачи. В настоящее время знаменитость занимается продюсированием и создает патриотические проекты. Так, она планирует снять 13 короткометражных документальных фильмов, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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