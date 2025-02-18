«Ходила с охраной, брала интервью у представителей ОПГ»: Арина Шарапова о работе на ТВ

Телеведущая Арина Шарапова рассказала о том, как ходила с охраной и брала интервью у представителей ОПГ. Звезда поделилась историями из жизни в интервью WomanHit.ru.

Знаменитость уже 30 лет работает на Первом канале, но в ее карьере были разные направления и проекты. Она вспомнила, что стала телеведущей в начале 90-х. Тогда телевидению нужны были новые лица.

Арина рассказала об опыте на Красноярском ТВ. Тогда она работала с губернатором и генералом Александром Лебедевым. У нее была своя программа.

«Помню, как ходила с охраной и брала интервью у выдающихся людей того времени, представителей ОПГ. Ничего не боялась», – призналась телеведущая.

Также Шарапова рассказала о том, смогла бы она поменять профессию. Женщина напомнила, что по образованию она – преподаватель философии и кандидат наук в области социологии.

«Если решусь написать диссертацию, она будет или на тематику политологии, или культурологии. Всегда параллельно с телевидением я занималась образовательной и научной деятельностью, что позволило избежать рутины», – рассказала звезда.

Ранее мы писали о том, что Арина Шарапова рассказала, как не смогла выйти в эфир после укола ботокса. После того случая женщина стала обращаться к специалистам только по советам профессионалов.