«Я твои извинения не принимаю»: Самбурская затаила обиду на сбившего ее Костюшкина

38-летнюю актрису Настасью Самбурскую сбил мопед в центре Москвы. Позже выяснилось, что виновником авари оказался экс-солист «Чай вдвоем» Станислав Костюшкин. Певец извинился перед звездой «Универа», но она все равно осталась обижена на исполнителя.

Настасья обратилась к Костюшкину на своей страничке в социальной Сети. Самбурская вышла на связь из гримерки. Настасья рассказала, что Стас прислал ей извинительный букет, но это не устроило артистку.

«И он решил прислать мне вот этот вот извинительный букет. Что я хочу сказать? Я твои извинения не принимаю», — рассерженно заявила знаменитость.

Напомним, Самбурская вместе с подругой переходила дорогу в положенном месте. В этот момент перед ней затормозил внедорожник, который перекрыл обзор. Из-за этого Настасья не увидела мопед. Очевидцы сообщали, что актриса сильно ударилась о мопед, а его водитель, проехав несколько метров, упал. Позже выяснилось, что за рулем был Костюшкин – от серьезных травм певца спас шлем.

Пока остается загадкой — реальной ли была авария, или это «прогрев» совместного проекта. В Сети предполагают, что артисты специально могли устроить ДТП.