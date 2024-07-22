«Я тут живу вообще-то»: Ксения Собчак отреагировала на слова о том, как ее «занесло» в Подмосковье

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала пост в Telegram-канале «Наша Нара», в котором говорилось о ее приезде в Подмосковье. В публикации писали: «Как ее сюда занесло – загадка». На это Собчак ответила фразой «я тут живу вообще-то».

Она разместила в своем Telegram-канале публикацию, в ней сообщалось: «Собчак приехала в Подмосковье и заценила наши парки. Как ее сюда занесло — загадка. Но она засняла про это отдельный видос. В целом, довольно познавательно».

Собчак на это ответила, что выбрала для жизни Подмосковье, а не столицу.

«В смысле «как занесло»? Я тут живу вообще-то! Я живу в Подмосковье, а не в Москве. Либо европейские виды Петербурга из окна, либо ели и сосны - никаких компромиссов в этом вопросе», - говорится в ее Telegram-канале СОБЧАК.

В комментариях поддержали журналистку. В Сети писали: «Отличный выбор. Природа лучше».

Ранее Собчак рассказала, что играет с сыном в карты на пляже. Чтобы приучить ребенка к культуре, журналистка пошла на хитрость: она покупает карты в разных музеях мира с известными картинами. Во время игры Собчак рассказывает сыну о художниках, их картинах, в итоге сын сам просится посетить тот или иной музей.