«Я тут живу, никуда не уеду»: Ксения Собчак сделала заявление о любви к России

Телеведущая Ксения Собчак сделала новое заявление. Она призналась в любви к России и заявила, что не стыдится своей принадлежности к народу страны. Более того, журналистка подчеркнула, что даже не раздумывает о том, чтобы уехать жить за границу, как сделали некоторые ее коллеги.

Не так давно экс-звезда «Дома-2» открыто поддержала Израиль в военном конфликте с ХАМАС, из-за чего осталась недовольна часть ее поклонников. Дело в том, что, по их словам, Ксения никогда так активно не высказывалась о России – стране, в которой она живет и зарабатывает деньги. Спустя недели Собчак исправила это и призналась в любви второму государству, отметив, что всю жизнь поддерживает русскую культуру.

«Я всю жизнь люблю и поддерживаю русскую культуру. <…> Моя страна самая любимая и красивая. Я тут живу, никуда не уеду и стыдиться своей русскости никогда не буду. И все, чем я занимаюсь последние годы — это исследую наш народ, менталитет и тот самый культурный код», - цитирует слова Собчак StarHit.

Ранее Ксения Собчак сравнила Владимира Соловьева с Никитой Джигурдой.