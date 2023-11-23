Ксения Собчак сравнила Владимира Соловьева с Никитой Джигурдой

Журналистка Ксения Собчак и телеведущий Владимир Соловьев обменялись критикой в Сети. Он назвал звезду «мерзкой и гадкой старушкой», а та сравнила ведущего с актером Никитой Джигурдой, известным эпатажным поведением и скандальными, противоречивыми высказываниями.

Соловьев вспомнил, что первый раз увидел Собчак в кабинете бизнесмена Умара Джабраилова. «Это было омерзительно», - высказался ведущий.

Он прямо обратился к Собчак со словами: «Ты мне не нравишься, мерзкая и гадкая старушка. Ты мне противна».

Он раскритиковал ее «гадкий путь к жизни», «культ денег» и «ненависть к детям».

Ответ Собчак не заставил себя ждать. Журналистка назвала ролики Соловьева «анекдотом для всей думающей аудитории», которые распространяют с целью «поржать».

«В миллионах телефонов активного думающего населения России вы в одной вселенной с Джигурдой, и ни в какую другую вас не возьмут», - сказала она. Реакцию знаменитости приводит StarHit.

Ранее Собчак и Соловьев уже критиковали друг друга. Ведущий называл ее «воровкой».