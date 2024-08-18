«Я троллил людей»: Кологривый объяснил свои скандальные высказывания в адрес артистов

Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый стал известен, благодаря скандальным высказываниям. Он нелицеприятно высказывался о коллегах по цеху, вызвав волну хейта в свой адрес. Актер объяснил, что все эти заявления были «троллингом» по отношению к тем, кто слишком серьезно относится к его профессии.

В некоторых интервью артист сравнивал себя с выдающимися советскими актерами. Он признался, что подобные заявления были сделаны с иронией.

«Я троллил людей, которые чересчур серьезно относятся к актерской профессии. А ведь она, на мой взгляд, в первую очередь подразумевает ту самую иронию», — сказал Никита в интервью Men Today.

Однако, по словам Кологривого, важно не сидеть в стороне, а говорить всем о своем таланте. Актер считает, что он обладает способностями и не видит смысла это скрывать. Никита не видит ничего плохого в том, чтобы демонстрировать свое «я» и достигать успеха.

Никита отличается вспыльчивым характером, но раздражается актер только, когда видит несправедливость. Сейчас звезда старается вести себя скромнее после череды скандалов.

Ранее сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, какая могла бы получиться пара у Виктории Бони с Никитой Кологривым.