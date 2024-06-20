У 53-летнего журналиста Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль

Музыкальный критик Владимир Полупанов сообщил, что у Отара Кушанашвили обнаружили злокачественное образование. По его словам, медики приняли решение о проведении срочной операции.

«Увы, самые страшные подозрения подтвердились. У отара Кушанашвили нашли раковую опухоль», - приводит Telegram-канал «Звездная пыль» слова Полупанова.

Он также отметил, что в эти минуты идет операция и выразил надежду, что журналист справится.

Ранее стало известно, что у Отара Кушанашвили диагностировали острую непроходимость кишечника. Он жаловался на боли в брюшной полости, и 20 июня появились новости о его госпитализации. Журналист находится в Красногорской больнице. Кроме того, по неподтвержденным данным, у него может быть цирроз печени.