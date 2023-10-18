«Я традиционная кавказская женщина»: Канделаки объяснила, почему сын помогает ей деньгами

Сын телеведущей и медиаменеджера Тины Канделаки Леонтий отдает матери половину своей зарплаты. Об этом она рассказала в интервью изданию «7Дней.ru».

Телеведущая, которая однозначно не нуждается в деньгах, объяснила такой принцип своими кавказскими устоями.

«Я в этом смысле традиционная кавказская женщина. Детей и обеспечила жилплощадью, и поддерживаю по жизни, и буду поддерживать еще больше, потому что в кавказской ментальности забота о семье находится во главе угла», — сказала она.

По ее мнению, в семье должна быть взаимопомощь, поэтому сын всегда перечисляет ей половину зарплаты, чтобы показать свою заботу. Леонтий, говорит она, воспитан в традиционных ценностях.

Телеведущая была 11 лет замужем за бизнесменом Андреем Кондрахиным. В браке родились двое детей: 23-летняя Мелания и 22-летний Леонтий. Супруги развелись в 2010 году — инициатором разрыва стала Канделаки.

В 2014 году Канделаки вышла замуж за медиаменеджера Василия Бровко. Она призналась, что хочет родить ребенка от любимого, несмотря на свой возраст. Сейчас телеведущей 47 лет.

Напомним, ранее ведущая призналась, что дети проходят жесткий кастинг для участия в передаче «Умнее всех».